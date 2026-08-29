ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳನ್ನು (ರೂಬಿ) ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ನೋಡಲು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಳೆ ಇದು. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳೆ ಇದು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವು ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು.
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