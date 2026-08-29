Kannada

Pearl Bangles: ಆಕರ್ಷಕ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Aug 29 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Smart jewelry
Kannada

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆ

ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Mirraw
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ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ರೂಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳನ್ನು (ರೂಬಿ) ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Nykaa
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ಟ್ರೆಂಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು

ಈ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ನೋಡಲು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Cherishbox
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ಕೈತುಂಬಾ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು

ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಳೆ ಇದು. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Mirraw
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ಚಿನ್ನ-ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆ

ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Krishna pearls
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ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತುಗಳ ಬಳೆ

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳೆ ಇದು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Jagdamba pearls
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ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆ

ಇವು ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು.

Image credits: Swaabhi

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