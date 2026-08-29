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ದೇಹದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ!

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Aug 29 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:x
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ಅಕ್ರೋಟ್ (Walnut)

ನಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಟ್ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ (ವಿಷಮುಕ್ತ) ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅರಿಶಿನ (Turmeric)

ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಲಿವರ್‌ನ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಬಾವು (Inflammation) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

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ಗಜ್ಜರಿ/ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Carrot)

ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Garlic)

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.

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ಬೀಟ್ರೂಟ್ (Beetroot)

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಿವರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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