ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಟ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ (ವಿಷಮುಕ್ತ) ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಲಿವರ್ನ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಬಾವು (Inflammation) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಿವರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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