ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಒರೆಸಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಘಮಘಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿಯ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಕಡುವಾದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
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