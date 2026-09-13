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ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Sep 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಆಫೀಸ್, ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂದವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
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ವಿ ನೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್

ವಿ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಬಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲರ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ಬಟನ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸರಳವಾದ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗೂ ಇದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ.

Image credits: Pinterest
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸದಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿರುವ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಲೈನ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ. ಸಣ್ಣ ಪಫ್ ಹಾಗೂ ಲೈನ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Pinterest
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ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳು ಸರಳ ಸೀರೆಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಮಿನಿಮಲ್ ಬುಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ, ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Pinterest

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