ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂದವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವಿ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲರ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಬಟನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸರಳವಾದ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗೂ ಇದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸದಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿರುವ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಿಶ್ರಣ. ಸಣ್ಣ ಪಫ್ ಹಾಗೂ ಲೈನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಸರಳ ಸೀರೆಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ, ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
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