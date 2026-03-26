ನಾವು ಕುಡಿದು ಬಿಸಾಡುವ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದಾಸವಾಳ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಪಾಲಕ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮರಿಯಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಬಳಸಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. (ಹಸಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ).
ಬಳಸಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಗ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ (ಅದು ತಿಳಿ ಟೀ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು) ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.
ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಾಕು.
ತಾಜಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗಿಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಪುಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಪುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ.
ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು (Rice Water) ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆ.
