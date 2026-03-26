Kannada

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗೊಬ್ಬರ

ನಾವು ಕುಡಿದು ಬಿಸಾಡುವ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

life Mar 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Pixabay
Kannada

ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದಾಸವಾಳ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಪಾಲಕ್‌ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: chat GPT
Kannada

ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದು?

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮರಿಯಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸಿ

ಬಳಸಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. (ಹಸಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ).

Image credits: Getty
Kannada

ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ

ಬಳಸಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಗ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ (ಅದು ತಿಳಿ ಟೀ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು) ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ

ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಾಕು.

Image credits: Pinteresr
Kannada

ಬಳಸಿದ ಪುಡಿಯೇ ಲೇಸು

ತಾಜಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗಿಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಪುಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ

ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: our own
Kannada

ಅತಿಯಾಗದಿರಲಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. 

Image credits: our own
Kannada

ದೂರವಿರಲಿ

ಪುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ.

Image credits: pexels
Kannada

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು (Rice Water) ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

Image credits: unsplash
Kannada

ಹೀಗಿರಲಿ ಅಳತೆ

ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆ.

Image credits: stockPhoto

