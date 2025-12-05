Kannada

ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ!

karnataka-districts Dec 05 2025
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Asianet News
ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ

ದೇವಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ದರೋಡೆ

ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗ ಒಡೆದು ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ

ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಯೂ ಖಲಾಸ್

ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಲಾಕಿ ಕಳ್ಳರ ಕೆಲಸ

ಕಳ್ಳತನದ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಡಿವಿಆರ್ ನಾಪತ್ತೆ

ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಡಿವಿಆರ್ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ

ಯಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

