ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳು ಚರ್ಮದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 13.8 ರಿಂದ 17.2 g/dL, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 12.1 ರಿಂದ 15.1 g/dL ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 11 ರಿಂದ 16 g/dL ಇರಬೇಕು.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ, ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳು ಚರ್ಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಲೋಳೆಸರ, ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲು, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಂಜೂರ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಟ್ಟು