ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆ

ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳು ಚರ್ಮದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

health-life Oct 30 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:freepik
ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 13.8 ರಿಂದ 17.2 g/dL, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 12.1 ರಿಂದ 15.1 g/dL ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 11 ರಿಂದ 16 g/dL ಇರಬೇಕು.

Image credits: freepik
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ, ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳು ಚರ್ಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

Image credits: Instagram
ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

Image credits: social media
ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ

ಲೋಳೆಸರ, ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲು, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

Image credits: social media
ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಅಂಜೂರ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

