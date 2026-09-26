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ಚಕ್ಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗುണಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ (ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ) ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

health-life Sep 26 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮದ್ದು

ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಟೀ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

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ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ (ಸ್ಕಾಲ್ಪ್) ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು (ಶುಗರ್) ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಚಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

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