Kannada

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋಣ.

health-life Aug 26 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
ಪಪ್ಪಾಯ

ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಪೈನ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ನೀರು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೇಬು

ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅನಾನಸ್

ಬ್ರೋಮೆಲೈನ್ ಎಂಬ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವ ಅನಾನಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಾನಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಾರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ದಾಳಿಂಬೆ

ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

