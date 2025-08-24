ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಪಾನೀಯವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಜಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
1 ಚಮಚ ಕಚ್ಚಾ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಶುಂಠಿಯ ಕೆಲವು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಶುಂಠಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೋವೆರಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿರೇಚಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಒಂದು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಬೀಜವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸೋಂಪು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಸೇಬು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ನೀರು/ ತೆಂಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸ್ಮೂಥಿ ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅರಿಶಿನವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ!
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!