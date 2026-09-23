ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಟುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಣಕದ (ಹಿಟ್ಟಿನ) ಒಳಗೆ ಹೂರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಳೆಯ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್) ಮೇಲೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ.
ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಯವಾಗಿ ಸರಿಸುತ್ತಾ (ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ) ಬನ್ನಿ.
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹೋಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಂಡಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಣಕದ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸವರಿದರೆ, ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಣಕ ಮತ್ತು ಹೂರಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೃದುವಾದ ಹದದಲ್ಲಿ (ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ) ಇರಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಸರಿಸುವಾಗ ಹೂರಣ ಹೊರಬರಬಹುದು.
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