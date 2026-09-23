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ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಟುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಟುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

food Sep 23 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Social Media
Kannada

ಹೂರಣ ತುಂಬಿ

ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಣಕದ (ಹಿಟ್ಟಿನ) ಒಳಗೆ ಹೂರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: graduate housewife
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ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ

ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಳೆಯ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್) ಮೇಲೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ.

Image credits: graduate housewife
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ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ

ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಯವಾಗಿ ಸರಿಸುತ್ತಾ (ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ) ಬನ್ನಿ.

Image credits: graduate housewife
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ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ

ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹೋಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಂಡಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: graduate housewife
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ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಣಕದ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸವರಿದರೆ, ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: graduate housewife
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ಕಣಕ ಮತ್ತು ಹೂರಣದ ಹದ

ಕಣಕ ಮತ್ತು ಹೂರಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೃದುವಾದ ಹದದಲ್ಲಿ (ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ) ಇರಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಸರಿಸುವಾಗ ಹೂರಣ ಹೊರಬರಬಹುದು.

Image credits: graduate housewife

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