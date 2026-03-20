ಜಡೆಗೆ ಕೊಡಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಈದ್ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ, ಸರಳ ಜಡೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ 5 ಬಗೆಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
fashion Mar 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:ಕೃಪೆ: chat GPT ಮತ್ತು ಇತರೆ
ಫಿಶ್‌ಟೇಲ್ ಬ್ರೇಡ್

ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬದಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹೆಣೆದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: khushi_hairstylist0 Instagram
ಡಚ್ ಬ್ರೇಡ್

ಡಚ್ ಬ್ರೇಡ್ ತಲೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಜಡೆಯ ಕೊನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.

Image credits: Gracemweston Instagram
ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಬನ್

ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಅದನ್ನು ಲೋ ಬನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: akshasmakeover_ Instagram
ವಾಟರ್‌ಫಾಲ್ ಬ್ರೇಡ್

ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಕೆಲವು ಎಳೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: chat GPT
ರೋಪ್ ಬ್ರೇಡ್

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೈಲ್. ಕೂದಲಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: tisha_hairstylist Instagram

