ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವ ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುವ ಶೀರ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ, ಬೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಬಂದೇಜ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿ-ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ತಂದಿವೆ. ಲೆಹಂಗಾ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿವೆ. ಲೆಹಂಗಾ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ತೋಳುಗಳ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ಯಾಲಪ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಲೆಹಂಗಾ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ, ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಈ ಇಕ್ಕತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶೀರ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ಲೈನ್ ಲೆಹಂಗಾ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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