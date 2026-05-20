ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ 7 ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ/ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಬಿಳಿ ಕುಂದನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಚೌಕಾಕಾರದ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನವ ವಧುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಸೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 250-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ, ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕುಂದನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಲಟ್ಕನ್ (ಕುಚ್ಚು) ಇರುವ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರು ಕುಂದನ್ ಬಳೆಯು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿವು
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚೈನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 2g ಫ್ಲವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್
ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಹೇರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
Hoop Earrings: 150 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಓಲೆ! ಮನಸೆಳೆಯುವ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ