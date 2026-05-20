₹250ಕ್ಕೆ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ರಾಯಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ 7 ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

fashion May 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:ChatGPT
1. ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
2. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಮದುವೆ/ ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಬಿಳಿ ಕುಂದನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
3. ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.

Image credits: pinterest
4. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಚೌಕಾಕಾರದ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನವ ವಧುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಸೂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 250-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: instagram
5. ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ, ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕುಂದನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
6. ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಲಟ್ಕನ್ (ಕುಚ್ಚು) ಇರುವ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
7. ಗ್ರೀನ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಹಸಿರು ಕುಂದನ್ ಬಳೆಯು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram

