Kannada

ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
fashion Apr 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini AI
ವುಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಂಕಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. 

Image credits: pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Image credits: pinterest
ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಚೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲ್ಯಾಡರ್ (ಏಣಿ) ಮಾದರಿಯ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image credits: pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಇವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Image credits: pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: pinterest
ಗೋಲ್ಡನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹೂಪ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹೂಪ್ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: rangeelagoa.com

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ: ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿಗೆ 7 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋ 7 ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜುಮುಕಿಗಿಂತ ಗೆಜ್ಜೆ ಜುಮುಕಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ನೋಟ ಸೆಳೆಯೋ ಫ್ಯಾಷನ್‌: ನೋಡಿ 6 ಕ್ಲಾಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು