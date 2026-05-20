ಎಥ್ನಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜುಮುಕಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತು, ಕುಂದನ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜುಮುಕಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ದೇಸಿ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಆದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಲೈಟ್ ಸೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ರಾಯಲ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
