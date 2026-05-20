Kannada

ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್: ನೋಡಿ 7 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion May 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram
ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್

ಎಥ್ನಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜುಮುಕಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತು, ಕುಂದನ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜುಮುಕಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪರ್ಲ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸೆಟ್

ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಜುಮುಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಳೆ-ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸೆಟ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ದೇಸಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹಾಟ್ ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸೆಟ್

ಹಾಟ್ ಪಿಂಕ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನರ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್‌ಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಜೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸೆಟ್

ಜೆಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ಈ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲೇಜು ಫೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಜುಮುಕಿ

ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಜುಮುಕಿಗಳು ಈ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಲ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸೆಟ್

ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಜುಮುಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಆದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಲೈಟ್ ಸೂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕುಂದನ್ ಜುಮುಕಾ ಸೆಟ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ರಾಯಲ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

