ಶಾರ್ಪ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಬೌನ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿಯ ಈ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೈ ಬನ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇವ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸಿ ವೇವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
