Kannada

ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ನಟಿ ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿಯ ಈ 6 ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಟಿ ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿಯ 6 ಸರಳ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
fashion May 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಬೌನ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಶಾರ್ಪ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಬೌನ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿಯ ಈ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಹೈ ಬನ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಹೈ ಬನ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Diana Penty/instagram
Kannada

ಲೋ ಹಾಫ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇವ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸಿ ವೇವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

ಕೇವಲ ₹250ಕ್ಕೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್! ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

ಜಿಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿವು

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚೈನ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 2g ಫ್ಲವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಹೇರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!