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Toe Rings: ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಡಿಸೈನರ್‌ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
fashion Sep 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:PINTEREST
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ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ರೀತಿಯ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

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ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲುಂಗುರ

ಎಲೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಎರಡು ಪದರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

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ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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