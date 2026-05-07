ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್+ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ7 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion May 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chatgpt
ಕಾಟನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್

ಪಿಂಕ್, ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್‌ಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೂಟ್

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ವೈಬ್ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್

ಸರಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಸೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್

ನೀವು ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಗುರವಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಿಕನ್ + ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೂಟ್

ಚಿಕನ್‍ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಸೂತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ದುಪಟ್ಟಾ ಹೈಲೈಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೂಟ್

ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ದುಪಟ್ಟಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
