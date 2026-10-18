ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ವಾಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
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