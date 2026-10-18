Kannada

ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ವಾಟಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ: ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ

fashion Oct 18 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

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Kannada

ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ

ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
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ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
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ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌

ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ವಾಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ವಾಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

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