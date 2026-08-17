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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ನಾಗಾಸ್‌ವರೆಗೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮುಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಜುಮುಕಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Aug 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುಮುಕಿ

ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಕೊಡೆ (Umbrella) ಜುಮುಕಿ

ಇವು ಅಗಲವಾದ ಕೊಡೆಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

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ಮುತ್ತಿನ ಜುಮುಕಿ (Pearl Hanging)

ಜುಮುಕಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಜೋತಾಡುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಮಾತಲ್ ಜುಮುಕಿ

ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ 'ಮಾತಲ್' (Mattal) ಜೊತೆ ಬರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

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ಹರಳು ಬೆರೆಸಿದ ಜುಮುಕಿ (Stone-Studded)

ಕೆಂಪು (ಮಾಣಿಕ್ಯ), ಹಸಿರು (ಪಚ್ಚೆ) ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಜುಮುಕಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇವು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
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ನಾಗಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಜುಮುಕಿ (Nagas Work)

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.

Image credits: Pinterest

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