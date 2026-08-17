ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವು ಅಗಲವಾದ ಕೊಡೆಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಜುಮುಕಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಜೋತಾಡುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ 'ಮಾತಲ್' (Mattal) ಜೊತೆ ಬರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು (ಮಾಣಿಕ್ಯ), ಹಸಿರು (ಪಚ್ಚೆ) ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಜುಮುಕಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇವು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.
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