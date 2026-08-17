ನೀವು ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಧೋತಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಯನ್ನು ಧೋತಿಯಂತೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೋತಿ ಸೀರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಅವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲು ನೀವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಾಪ್ಸಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಹೂವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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