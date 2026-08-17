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ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ರೀತಿ ಸೀರೆ ಉಡಿ: ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೀರೆ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
fashion Aug 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆ

ನೀವು ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಲು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
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ಧೋತಿ ಸೀರೆ ಸ್ಟೈಲ್

ಧೋತಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಯನ್ನು ಧೋತಿಯಂತೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೋತಿ ಸೀರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್

ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಅವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲು ನೀವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂವು

ತಾಪ್ಸಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಹೂವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
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ಸೀರೆ ಜೊತೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಬೆಲ್ಟ್

ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@taapsee

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