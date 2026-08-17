ಇದೊಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. 'ದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್' ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ.
ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತಗಾರನ ನಡುವಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿದು. 'ಲಾ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಭಾವನೆ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗ್ಲಾಮರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನಗುವನ್ನು ನೀಡುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
'ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ ರಯಾನ್ ನಟನೆಯ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಳುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹಗುರವಾದ, ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಿದೆ.
ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 'ಶೆಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮುದ ನೀಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
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