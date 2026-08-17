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ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ 7 ಬೆಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಮೊದಲ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ಹಗುರವಾದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
entertainment Aug 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Social Media
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1. ದಿ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ (2004)

ಇದೊಂದು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. 'ದಿ ನೋಟ್‌ಬುಕ್' ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ.

Image credits: Social Media
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2. ಲಾ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ (2016)

ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತಗಾರನ ನಡುವಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿದು. 'ಲಾ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಭಾವನೆ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
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3. ಕ್ರೇಜಿ ರಿಚ್ ಏಷ್ಯನ್ಸ್ (2018)

ಇದು ಗ್ಲಾಮರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನಗುವನ್ನು ನೀಡುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್‌ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Social Media
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4. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್‌ರೈಸ್ (1995)

'ಬಿಫೋರ್ ಸನ್‌ರೈಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Social Media
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5. ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೇಲ್ (1998)

ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ ರಯಾನ್ ನಟನೆಯ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಳುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

Image credits: Social Media
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6. ಟು ಆಲ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ (2018)

ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹಗುರವಾದ, ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಿದೆ.

Image credits: Social Media
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7. ಶೆಫ್ (2014)

ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 'ಶೆಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮುದ ನೀಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Image credits: Social Media

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