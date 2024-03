Pro Kabaddi League ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ ಮಡಿಲಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಿರೀಟ

-ನಾಸಿರ್‌ ಸಜಿಪ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌(ಮಾ.03): ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್‌ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ, ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಫೈನಲ್‌ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಗೆ 28-25 ಅಂಕಗಳ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿತು. ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹರ್ಯಾಣದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಹರ್ಯಾಣ 6 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನೂ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ತಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಹರ್ಯಾಣ, 13ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು 6-6ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಪುಣೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 18 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಇತ್ತಂಡಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 16 ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೋಚಕತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ರೈಡಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪುಣೆಯ ಪಂಕಜ್‌ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ತಂಡ 13-10ರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್‌ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾದರು.

ℙ𝕌ℕ𝔼ℝ𝕀 ℙ𝔸𝕃𝕋𝔸ℕ 𝔸ℝ𝔼 𝕋ℍ𝔼 ℂℍ𝔸𝕄ℙ𝕀𝕆ℕ𝕊 🏆



The Men in Orange go down in history as the champions of #PKLSeason10 👏#ProKabaddiLeague #ProKabaddi #PKL10 #PKL #HarSaansMeinKabaddi #PKLFinal #PUNvHS pic.twitter.com/STrI97C5iN