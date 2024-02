ಬೆಂಗಳೂರು(ಫೆ.29): ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್, ಸೀರಿ ಎ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುವೆಂಟಸ್ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಪೌಲ್ ಪೋಗ್ಬಾ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವೆಂಟಸ್ ತಂಡವು ಉಡಿನೀಸ್ ವಿರುದ್ದದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟಲಿಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿಯು ಇದೀಗ ಗಣನೀಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಇದೀಗ ಪೌಲ್ ಪೋಗ್ಬಾ ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡವು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಡೋಪಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಜಾಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೌಲ್ ಪೋಗ್ಬಾ ಅವರ ಪರ ವಾದವನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಬ್ಯಾನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪೌಲ್ ಪೋಗ್ಬಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಬದುಕು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯವಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ.

🚨🇫🇷 BREAKING: Paul Pogba has been banned from football for four years due to doping. pic.twitter.com/1BsdRmijOq