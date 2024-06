ಮುಂಬೈ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್’ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಒಎ)ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Reliance Foundation & Indian Olympic Association announce first ever India House at Paris 2024 Olympics https://t.co/ckm1iYMOQh pic.twitter.com/PBo5bsYkWw