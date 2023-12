ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅವೆಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಧುನಿಕ ರೂಪಕವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪೆನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಂಟಾ ಬಾಟಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಎರಡು ಜೇನು ಹುಳಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಫಾಂಟಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎರಡು ಕೀಟಗಳು ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ.

ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್

ಈ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ (Anand Mahindra) ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (Opinion) ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥದ್ದು. “ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು (Honey Bess) ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ (Skill) ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಯಶಸ್ಸು (Success) ಎನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಾಧನೆಯೇ (Achievement) ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಾಧನೆಯೊಂದೇ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

These winged insects , Honey Bees, are not commonly known to have the faculties & skills for this task. Teamwork makes the impossible possible. Success doesn’t always have to be an individual achievement. #MondayMotivation pic.twitter.com/KV8EIEUFMm