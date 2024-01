ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಟೀಕಿಸುವ ವೀಡಿಯೋ, ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ತು!

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಗಳ ಶುಚಿತ್ವದ ವಿಚಾರ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಂಗತಿಯೂ ಹೌದು. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶುಚಿತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ರುಚಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಎನಿಸುವ, ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ತಿಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸುವ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಬೀದಿ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನತೆಯಂತೂ ಬೀದಿಬದಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಗಳ ಖಾಯಂ ಗ್ರಾಹಕರು. ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಚೈನೀಸ್‌ ಮೋಮೊಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಲವು ಕೆಚಪ್‌, ಸಾಸ್‌ ಇನ್ನಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ, ಭಾರತದ ಬೀದಿಬದಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಗಳ (Fast Food) ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು (Hygiene) ವಿಡಂಬಿಸುವ (Mock) ವೀಡಿಯೋವೊಂದು (Video) ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕೀನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಕ್‌ ಟಾಕ್‌ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಭಾರತದ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಭರಿತ (Spicy) ಟೀಕೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ.

ಟೀಕಿಸುವ ವೀಡಿಯೋ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೆಲ ತರಕಾರಿ ಚೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೇನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ (Man) ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜತೆಗೆ, ತನ್ನ ಕಂಕುಳಿಗೂ ಸೋಕಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರೀ ಖಾರವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Now even Africa is making fun of Indian street food. I can't handle 2023 😂😂😂

pic.twitter.com/LIuZoEp9jq