Breaking: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್: ಕನಕಪುರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರ

ರಾಮನಗರ (ಏ.21): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ ಕೂಡ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್‌ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೂರ್ಜಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋ- ನಾಟ್, ಅಗ್ರಿ -ಡಿಸ್‌ ಅಗ್ರಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ - ನಾಟ್‌ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್‌ (No - Not, Agree - Disagree, Accept - Not Accept) ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇತ್ತು: ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸೆಲ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು‌ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.