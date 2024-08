ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಾವನ ಎಮ್ಮೆ ಗಿಫ್ಟ್! ಇದರ ಬದಲು ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಂದ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಂ!

ಕರಾಚಿ: ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಶದ್‌ ನದೀಂಗೆ ಅವರ ಮಾವ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ನವಾಜ್‌ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ

ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನದೀಂ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನದೀಂ ಮಾವ ನವಾಜ್‌, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಾವು ಸಾಕಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

‘ನದೀಂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತೃಪ್ತಿ ತೋರದೆ, ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. . ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 27 ವರ್ಷದ ನದೀಂ ಆ ಆಫರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

