ಯಾವುದೇ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನದೀಮ್ ಇದೀಗ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು 3 ಕೋಟಿ ರೂ!

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಆ.11) ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಕನಸನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾವಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅರ್ಶದ್ ನಮೀದ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಲು, ತಯಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ನಯಾ ಪೈಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಲವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನದೀಮ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನದೀಮ್ , ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ) ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್‌ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಪಾಕ್‌ನ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರ್ಯಾಮ್ ನವಾಜ್ ಚಿನ್ನ ಗದ್ದ ಅರ್ಶದ್ ನದೀಮ್‌ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ 1 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿಂಧ್ ಗರ್ವರನ್ ಕಮ್ರಾನ್ ತೆಸೊರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್ ಗಾಯಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Spoke to soon, per @NeoNewsUR, the tax collection authority @FBRSpokesperson is gearing up to receive heavy taxes on the Prize money and Gifts that Pakistan's Olympic Gold medalist Arshad Nadeem has received. pic.twitter.com/x33is97KpA https://t.co/2jwAV7Dan1