ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್‌ ಯುಲೋಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಊಟ! ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ ಗಿಫ್ಟ್

ಮನಿಲಾ: ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್‌ನ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ಪಟು ಕಾರ್ಲೋಸ್‌ ಯುಲೋಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಬಫೆ ಊಟ ಸಹ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೆಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಾಕ್ಸರ್‌ ಮ್ಯಾನಿ ಪ್ಯಾಕ್ವೊ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಯುಲೋ, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೋರ್‌ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಟ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

A HOME FIT FOR A DOUBLE OLYMPIC GOLD MEDALIST!



Megaworld shared photos of the fully furnished three-bedroom condominium unit in McKinley Hill that was awarded to Carlos Yulo today, August 14.



📸: @megaworld_corp pic.twitter.com/ki8D5eSxUn