ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ ಶಟ್ಲರ್ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿವನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ SH6 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿವನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಿನಾ ಮರ್ಲಿನಾ ಎದುರು 21-14, 21-6 ನೇರ ಗೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ರಿನಾ ಎದುರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿವನ್ ಕೇವಲ 23 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿವನ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ದ ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್‌ ಅನ್ನು 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಶಟ್ಲರ್‌, ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿವನ್‌ಗೆ ಸವಾಲು ಎನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

🤩 𝗕𝗿𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗡𝗶𝘁𝗵𝘆𝗮! Congratulations to Nithya Sre Sivan on winning her first medal at the Paralympics. 👉 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @sportwalkmedia 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗰𝘀… pic.twitter.com/W25rlXo2S6

ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿವನ್ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸೋಮವಾರವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 15 ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5 ಪದಕಗಳು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಿಂದ ಬಂದರೆ, ಎರಡು ಪದಕಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪದಕ ಆರ್ಚರಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದ ಪಾಲಾಗಿವೆ.

Congratulations to Nithya Sre Sivan on winning the Bronze medal in the Women’s Singles Badminton SH6 event at the #Paralympics2024! Her feat has inspired countless people and highlights her passion as well as dedication to the game. @07nithyasre#Cheer4Bharat pic.twitter.com/NwV22kVPnb