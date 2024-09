ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಈ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾರಾ ಶಟ್ಲರ್‌ ಸುಹಾಸ್‌ ಯತಿರಾಜ್‌ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಪುರುಷರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌4 ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 41 ವರ್ಷದ ಸುಹಾಸ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಲುಕಾಸ್‌ ಮಾಜುರ್‌ ವಿರುದ್ಧ 9-21, 13-21ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ಸುಕಾಂತ್‌ ಕದಂ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದ ಸುಹಾಸ್‌ಗೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲೂ ಲುಕಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧವೇ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿ, ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುಹಾಸ್‌ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ.

A spectacular accomplishment as Suhas Yathiraj wins the prestigious Silver medal in the Men’s Singles SL4 Badminton event at the #Paralympics2024! India rejoices at his success. We are proud of his tenacity and commitment to sports. @suhas_ly#Cheer4Bharat pic.twitter.com/iiSOGqBAhg