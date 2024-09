ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಈಗಾಗಲೇ ಬದುಕನ್ನೇ ಗೆದ್ದವರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಹಲವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ 7 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆರ್ಚರಿ ಪಟು ಇದೀಗ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಚರಿ ಪಟು ಜೂಡಿ ಗ್ರಿನ್‌ಹ್ಯಾಮ್, ಇದೀಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಡಿ ಗ್ರಿನ್‌ಹ್ಯಾಮ್, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Seven months pregnant and Jodie Grinham is collecting a bronze medal at the Paralympic Games. 🤩🥉#ParaArchery #ArcheryInParis pic.twitter.com/iGGzI1EHZK