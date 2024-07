ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ; ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ ಮಗನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಲಕ್ನೋ: ಯುವಕನೋರ್ವ ವೃದ್ಧನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜನೌರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಯುವಕನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿನವ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಜುಲೈ 23ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧನ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ವೃದ್ಧನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಅಭಿನವ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಭಿನವ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ವೃದ್ಧೆ ಬಂದು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿನವ್ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಅಭಿನವ್ ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಖಾತೆಗೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಖಾತೆಗೂ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ, ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನು. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

