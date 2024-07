ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ನಸುಳುವಿಕೆ ಹೇಗೆ? ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್!

ಚಿರಾಪಂಜಿ(ಜು.27) ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿಂಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳು ಕೋರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಸ್ಥಳೀಯರ ಯಾರ ಭಯವೂ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸವಾಲು ಎತ್ತಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮೇಘಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುಕೋರರು ಭಾರತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೋಹಿಂಗ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು DUDI_PARMARAM ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಈತ 21 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಜಮ್‌ಗಾವ್ ಗರೋದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೈಲ್‌ಹೆಟ್ ಬಳಿಯ ಜಮ್‌ಗಾವ್ ಗರೋ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೆಘಾಲಯದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ , ಸಾಗುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಕಿರುವ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

❗National Security Alert❗



A Bangladeshi YouTuber who is making videos on his YouTube channel and telling how to enter In India without passport and visa.pic.twitter.com/smwoC29qZU