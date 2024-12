2024 ಮುಗಿದು 2025 ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಕ್ರೀಡೆ, ರೋಮಾಂಚಕ ವಿಷಯ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ತೋರುವುದೇ ಗೂಗಲ್‌. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೂಗಲ್‌ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಜನರು ಗೂಗಲ್‌ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ತಡಕಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಟಾಪ್‌ 10ರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ವರದಿ.

ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಟಾಪ್‌ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...



ಟಾಪ್‌ 1. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗೀಳು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳು, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಹರಾಜುಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, IPL ಎಂಬುದು ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ ವರದಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಟಾಪ್‌ 2: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್

ಟಾಪ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಇದೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸದ್ಯ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಭಾರತೀಯರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮುನ್ನೋಟಗಳ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಗೆಲುವುಗಳು, ಸೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಟಾಪ್‌ 3: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ)

ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಚಳವಳಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ನೀತಿಗಳು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಇದು ಟಾಪ್‌ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳು, ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್‌ 4. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2024

2024 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನದಂದು ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದವು. ಭಾರತವು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, Google ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಮತ ಎಣಿಕೆ, ಸ್ಥಾನದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವು ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್ 5: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2024

2024 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಝೇಂಕರಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ತೋರಿದ್ದರು. ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್‌ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯರು ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು, ಪದಕಗಳ ಎಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು, ಕ್ರೀಡಾ ಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು.

ಟಾಪ್‌ 6: ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ

2024 ಅದರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ತಂದಿತು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಬೇಸಿಗೆಯು ಶಾಖದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ತಂಪಾಗಿರಲು ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. "ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ" ಪದಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಾಪ್ 7: ರತನ್ ಟಾಟಾ

ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುತೂಹಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಈ ವರ್ಷ ಟಾಪ್‌ ಏಳರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಟಾಪ್‌ 8: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (INC)

ಬಿಜೆಪಿಯು ಟಾಪ್‌ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಗೆಗಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಟಾಪ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (INC) ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಾಟ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ, 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ INC ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀತಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು.

ಟಾಪ್‌ 9. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ (PKL)

ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ (PKL) 2024 ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟವೂ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. PKL ತಂಡಗಳು, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಟಾಪ್‌ 10. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ISL)

ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ISL) ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು, ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ISL ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕುರಿತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.



