ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಿದ ಕಟುಕರ ಮನಸ್ಸು, ದೋಚಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ, ಪರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್, ಚೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಲಿಗೆ ದೋಚಲು ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ವಿರಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದ ಘಟನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಏಟು ತಿಂದ ಊದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲುವಿದೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆತನಿಂದ ದೋಚಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಯುವಕ, ಮನೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಬೈಕ್‌ನತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಬಳಿ ಬಂದ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಇಳಿದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕಳ್ಳನ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೂ ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತನಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ, ಕೆಲಸ, ಭವಿಷ್ಯ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೆನೆದು ಕಳ್ಳರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

