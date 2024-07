ಹಿಪ್ಪೋ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮರಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ನೆರೆವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ತಾಯಿ ಆನೆ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ!

ಆನೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮರಿ ಆನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರಿಗಳಿಗೆ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆನೆ ಸುತ್ತ ತಾಯಿ ಆನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆನೆಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೇಳೆ ಶಿಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹೀಗೆ ಮರಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಹಿಪ್ಪೊ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಆನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆನೆ ಕೆರೆಯ ಬದಿಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಸಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ತಾಯಿ ಆನೆ ಮರಿ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತು. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಆನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮರಿ ಆನೆಯ ತುಂಟಾಗಳು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡರು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಮರಿಯಾನೆಗೆ ಆನೆ ಕುಟುಂಬದ Z ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅರಣ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ತಾಯಿ ಆನೆ ಕೂಡ ಮರಿ ಆನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಅದೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಪ್ಪೊ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಆನೆ ಕೆಲವೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಆನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ತಾಯಿ ಆನೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಹಿಪ್ಪೋ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒದ್ಗಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಆನೆಯ ಆಕ್ರೋಶ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಪ್ಪೋವನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಓಡಿಸಿದೆ.

Mother elephant makes quick work of hippos approaching her newborn baby in the watering hole pic.twitter.com/XzMzuUwkda