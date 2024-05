ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಮರಿಯಾನೆಗೆ ಆನೆ ಕುಟುಂಬದ Z ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅರಣ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಚೆನ್ನೈ(ಮೇ.16) ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೈಕೆ, ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಕುತೂಹಲಗಳ ಆಗರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಕುಟುಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಮರಿ ಆನೆಗೆ Z ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುತ್ತಲು ತಾಯಿ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಕುಟುಂಬ ಮಲಗಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆನೆ ಮಲಗಿದೆ.

ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಧನು ಪರನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಮರಿ ಆನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳ ಆರೈಕೆ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರ- ಊಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ; ಮರಿಯಾನೆ ಸಾವಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕದಲದ ತಾಯಿ ಆನೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನೆ ಮಲಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆ ನಿಂತು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಒಂದು ಆನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮಲಗಿಸಿರುವ ಆನೆ ಕುಟುಂಬ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲಗಿದೆ.

A beautiful elephant family sleeps blissfully somwhere in deep jungles of the Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu. Observe how the baby elephant is given Z class security by the family. Also how the young elephant is checking the presence of other family members for reassurance.… pic.twitter.com/sVsc8k5I3r