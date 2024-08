ಮಾವುತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಗುವಾದ ದೈತ್ಯ ಆನೆ, ಬಾಂಧವ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ!

ಚೆನ್ನೈ(ಆ.03) ಆನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳ ಹೊಸ ಹರುಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಕಾಡಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಆನೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಾವುತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಆನೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾದ ಹೃದಯಸ್ವರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಧನು ಪರಣ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಂತುರ ಮಳೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಾವುತ ಹಾಗೂ ಆನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ದಶ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕಾರಣ ಮಾವುತ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆನೆ ಮಾವುತನ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ.

ದೈತ್ಯ ಆನೆಯ ದಂತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾವುತ ಆನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆನೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಈ ಮಾವುತ ಆನೆಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.

Magical moments between a Mahout and his elephant in Monsoon showers at the Kozhikamudi elephant camp in Anamalai Tiger Reserve, Tamil Nadu



Video @dhanu_paran #elephants pic.twitter.com/nvQU3eMm1t