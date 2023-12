ಕರಾಚಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2023): ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸೇಡು ಎಂಬಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾದ ಹಣಕಾಸುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಹಾಜಿ ಉಲ್ಮರ್ ಗುಲ್‌ನನ್ನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

BIG BREAKING NEWS - One of the Financers of Pakistani terrorists organisation Lashkar-e-Taiba, Haji Ulmar Gul shot dead by UNKNOWN MEN along with his two associates in Tank, Pakistan 🔥🔥



ISI is shock ⚡ Haji Ulmar Gul used to collect heavy taxes from Poor Pakistanis. Big loss… pic.twitter.com/oweqOqiV2T