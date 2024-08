ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೆ... ಮದುವೆಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಕಂಡೀಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ

ಅಮೃತಧಾರೆ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.



ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಝೀಬ್ರಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾರಾ ತುಂಬಾನೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಅರ್ಹಳು, ಟಯರ್ಡ್, ದುಃಖದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ (You deserve to be happy! Not tired, not hurt, JUST HAPPY.) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.