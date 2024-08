Sara Annaiah in Black Saree : ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಸೀರೆಲಿ ಹುಡುಗೀರ ನೋಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಾ?

ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಅಂದ ಚೆಂದ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.



ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವಂತಹ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿರುವ ಸಾರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ತುಂಬಾನೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗೆ ನಟಿ Give me fresh flowers and an old love! ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.