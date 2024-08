ನಿನ್ನೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಡ ಸಾರಾ, ಇವತ್ತು ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಲುಕ್

ಅಮೃತಧಾರೆಯ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು, ಇದೀಗ ನಟಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಸ್ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ She saw love in empty hearts! ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.