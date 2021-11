ಪ್ರೊಟೀನ್ ಪೌಡರ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು Strong muscles

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಸ್ (protein shake) ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ದೇಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೂರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಟೋನ್ಡ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ (How much protein is needed)

ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ತೂಕದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 1.6 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂವರೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ