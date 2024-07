ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಜು.11) ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಬಂದ ಜೋಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಫೀ, ಜ್ಯೂಸ್ ಹೀರುತ್ತಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಸವಿಯುತ್ತಾ, ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಎದುರು ಬದುರು ಅಥವಾ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ತಿನಿಸು,ಹರಟೆ ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ಗೆ ಬಂದು ತಿನಿಸು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕುಳಿತ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಲೈವ್ ಸೀನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇದ್ಯಾವುದರ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಮುಂದವಿರದ ಘಟನೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಹೊಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೂಲದ ಈ ದಂಪತಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಪನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ನಡೆಸಿ ಇದೀಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಂಭೋಗದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್, ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಸತಿ ಪತಿಗಳು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದೇನಾಯ್ತೋ? ಅಥವಾ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಟೆಲ್ ಬಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ಗೆ ಜಾರಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೋಪಾ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇವರ ಸಂಭೋಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

NEW: Georgia Mexican restaurant speaks out after a man was filmed drinking beer out of a woman's rear as she was positioned on all fours in a booth.



Wild.



The family restaurant is fuming after the man used a funnel to pull off the stunt before resorting to a more 'traditional'… pic.twitter.com/RXo69oQLQd