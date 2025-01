ವಡೋದರಾ: ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 5ನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಹರ್ಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ಗೇರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಟಾಸ್‌ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹರ್ಯಾಣ 50 ಓವರಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 237 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹರ್ಯಾಣದ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 48ಮ ಹಿಮಾನ್ಶು ರಾಣಾ 44 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಪರ ಅಭಿಲಾಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

