ಸಂಜು ವರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ: ಭಾರತದ ಮುಡಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ

ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್: ಡರ್ಬನ್, ಸೆಂಚೂರಿಯನ್ ಬಳಿಕ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳುಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ-ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದು, ಬೌಲರ್ ಗಳೂ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 135 ರನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ರನ್ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 283 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದು ಭಾರತದ 2ನೇ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ವೊಂದರ 5ನೇ ಗರಿಷ್ಠ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗಾಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 344 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ದ 297 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ.

ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ನೆನಪಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಸಂಜು -ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ 284 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್!

ಸಂಜು ಅಂ.ರಾ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 56 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 6 ಬೌಂಡರಿ, 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 109 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸತತ 2ನೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ, 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 120 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮುರಿಯದ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 210 ರನ್‌ ಹರಿದುಬಂತು.

